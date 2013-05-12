РФ хочет использовать Средиземноморскую эскадру в Атлантике и Индийском океане

Средиземноморское соединение Военно-морского флота (ВМФ) России планируется использовать и для решения задач в Атлантическом и Индийском океанах, сообщил в интервью РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил о необходимости создать отдельное управление оперативного соединения ВМФ для защиты интересов страны в Средиземном море на постоянной основе.

"Безусловно, в случае необходимости, при возникновении каких-либо задач в других близлежащих районах - в Атлантике и Индийском океане - соединение может быть использовано", - сказал главком, подчеркнув, что сейчас зона ответственности соединения - Средиземное море.

По его словам, уже сейчас идет подготовка офицеров, которые будут на постоянной основе в море выполнять свои функциональные обязанности. "Эти люди должны быть всесторонне подготовлены, чтобы решать задачи не только в Средиземном море, но также и в районах Атлантики и Индийского океана", - сказал Чирков.

Такая задача поставлена и перед Военно-морской академией, где разрабатывается программа обучения офицеров, которые отобраны для службы в оперативном соединении, отметил главком ВМФ.