Из Батькивщины могут выгнать депутатов, не голосовавших за отставку Азарова

Об этом сообщает интернет-издание «Взгляд» с сылкой на депутата Юрия Одарченко.

Одарченко рассказал, что заседание назначено на 17.00 в партийном офисе на улице Туровской. «Это будет сложное заседание. Более половины региональных организаций партии «Батькивщины» потребовали, чтобы Мартыненко и компания сложили свои депутатские полномочия», - заявил депутат.

По словам Одарченко, он и его соратники потребуют, чтобы депутаты не голосовавшие за отставку правительства, сами написали заявления о сложении с себя полномочий депутатов. «В противном случае мы будет требовать от Яценюка, чтобы он исключил их из фракции», - заявил депутат.

Чем закончится заседание и будут ли лишены мандатов эти депутаты Одарченко не берется прогнозировать.

Как известно, 19 апреля оппозиция попыталась отправить в отставку правительство Николая Азарова, однако за это предложение проголосовало 190 депутатов. Во фракции «Батькивщина» отказались прийти на голосование Николай Мартыненко, Виталий Данилов, Денис Дзензерский, Андрей Павелко, Сергей Сергиенко и Сергей Фаермарк. Все они стали депутатами как представители партии Арсения Яценюка «Фронт Змин».

Яценюк заверил, что не голосовавшие депутаты отсутствовали по уважительным причинам. Якобы все они заболели. Еще один депутат Андрей Шевченко отсутствовал, так как находился в командировке.