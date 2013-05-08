Попова удивило количество неухоженных могил на киевских кладбищах

Об этом руководитель Киева сказал в интервью газете Факты и комментарии в номере от 8 мая.

«В последнее время я побывал с проверками на многих киевских кладбищах. Скоро поминальные дни, и многие придут к могилам своих близких. Нужно успеть вывезти мусор, подключить воду. Так вот, меня удивило, как много неухоженных могил на каждом кладбище! – сказал Александр Попов. – Конечно, бывают разные ситуации. Может, у кого-то из покойных не было детей или их наследники физически не в состоянии прийти на кладбище. Но ведь у каждого наверняка были братья или сестры, племянники, друзья, соседи, наконец».

Руководитель Киева обратился к жителям города с просьбой. «Я хотел бы обратиться к киевлянам: не забывайте о близких людях, которых уже нет с нами. Не пожалейте нескольких часов и навестите не только могилы самых близких вам людей, но и всех тех, кто шел с вами по жизни, кто оставил в ваших душах добрую память о себе. Позабытые могилы – это позор для нас, живущих», – сказал Александр Попов.

Напомним, что по поручению Александра Попова впервые в поминальные дни введен бесплатный коммунальный транспорт для киевлян. 12 мая бесплатно коммунальный транспорт будет работать на маршрутах №804е «Ст. метро «Лесная» – Северное кладбище», №740е «Ст. метро «Выставочный центр» – Южное кладбище», №77е «Ул. Курнатовского – Лесное кладбище». Также в этот день от станций метро «Петровка», «Оболонь», «Черниговская» и универсама «Позняки» к Лесному кладбищу будут курсировать бесплатные экспрессы. 14 мая бесплатно будут перевозить автобусы на маршрутах №29 «Ст. метро «Печерская» – ул. Байковая» и №29к «Владимирский рынок – ул. Байковая».

Также руководитель города поручил к поминальным дням убрать и благоустроить столичные кладбища. «Люди придут помянуть своих родных и близких. К тому времени все столичные кладбища, все участки должны быть идеально убраны», – сказал Александр Попов, обращаясь к руководству Управления ритуальных услуг.