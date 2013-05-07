Табачник заявляет, что вернул «правду о войне» в учебники по истории

Министр образования и науки Дмитрий Табачник заявляет, что ему с коллегами удалось вернуть правду о Великой Отечественной войне в учебники по истории.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со средствами массовой информации Министерства образования и науки, об этом Табачник сказал сегодня во время торжественного поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«Нам с коллегами удалось за последние годы восстановить память Великой Отечественной войны – в первую очередь, вернуть правду о войне в школьные учебники, конспекты, методические пособия для учителей. Эта работа продолжается, и проводится она совместно с ветеранскими организациями – как локального, так и всеукраинского уровня», – сказал министр.

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Табачник отметил, что благодаря подвигу ветеранов «почти семь десятилетий подряд наша земля не знала стрельбы, бомбардировки и войны».

«Я думаю, что никакие слова, сравнения и эпитеты не могут в полной мере передать значение Великой Победы, значение подвига солдат, защищавших и освободивших родную землю, которые принесли свет свободы и победы половине Европы», - сказал он.