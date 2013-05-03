Украина нашла еще одного поставщика реверсного газа
15:16, 03 мая 2013Политика
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Украина 15 мая проведет тестовые поставки газа из Словакии.
Украина проведет тестовые поставки реверсного газа из Словакии
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сегодня на брифинге после участия в круглом столе относительно развития газового рынка Украины.
«15 мая будет запущен тестовый режим, и мы проведем тестовый обмен данными по очередному реверсивному маршруту», - сказал он.
Министр отметил, что осуществление тестовых поставок газа через Словакию стало возможным, в том числе, благодаря помощи комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.
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