Украина нашла еще одного поставщика реверсного газа

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сегодня на брифинге после участия в круглом столе относительно развития газового рынка Украины.

«15 мая будет запущен тестовый режим, и мы проведем тестовый обмен данными по очередному реверсивному маршруту», - сказал он.

Министр отметил, что осуществление тестовых поставок газа через Словакию стало возможным, в том числе, благодаря помощи комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.