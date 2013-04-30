Эштон и Фюле обещают прокомментировать решение ЕСПЧ по делу Тимошенко

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле сделают совместное заявление относительно решения Европейского суда по правам человека по делу “Юлия Тимошенко против Украины”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на брифинге спикер комиссара по вопросам расширения Петер Стано.

По теме: В деле Тимошенко ЕСПЧ увидел нарушение двух статей Конвенции по правам человека

“Мы знаем об этом вердикте, мы изучаем его, и позже будет совместное заявление по этому поводу верховного представителя К.Эштон и комиссара Ш.Фюле”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, Европейский суд по правам человека признал, что предыдущее задержание Ю.Тимошенко было произволом и политически мотивированным.

В своем решении суд признал нарушение трех параграфов статьи 5 Конвенции прав человека, а также статьи 18 Конвенции прав человека относительно предыдущего задержания Ю.Тимошенко.