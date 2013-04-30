В МИД пока не знают, как решение Евросуда по Тимошенко повлияет на ассоциацию

В Министерстве иностранных дел Украины пока не могут сказать, как решение Европейского суда по правам человека по жалобе экс-премьер-министра Юлии Тимошенко может отразиться на переговорах Украины с ЕС о Соглашении об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис.

По темк: В деле Тимошенко ЕСПЧ увидел нарушение двух статей Конвенции по правам человека

“Я не могу говорить о том, как оно отразится. Сначала это решение должны изучить те, кому надлежит его изучить, и обнародовать юридическую позицию”, - сказал он.

По словам Е.Перебийниса, согласно существующей практике, решение ЕСПЧ будет направлено правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека, который обеспечивает представительство Украины в Европейском суде, и именно он будет рассматривать это решение по существу и позже обнародует юридическую позицию.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко.