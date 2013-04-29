Сегодня суд начнет рассмотрение иска Луценко к Кузьмину

Об этом сообщает Радио Свобода.

Экс-министр внутренних дел считает, что заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин виновен в его незаконном аресте.

Сначала заседание должно было происходить в Печерском районном суде Киева, но впоследствии, по жалобе адвоката Луценко Игоря Фомина, Высший специализированный суд перенес рассмотрение дела в Киево-Святошинского суд столицы.

В своей жалобе Фомин отмечал, что не может рассматривать вопрос о преступлениях судей тот суд, в котором они работают.

Как сообщается, суд должен начаться в 15.30.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании Ю.Луценко, который отбывал четырехлетний срок наказания в колонии. Экс-министру с начала года сделали две операции - первую в январе, еще когда он находился в колонии, вторую - 16 апреля.

Глава польского правительства Дональд Туск пригласил Луценко в Польшу, чтобы продолжить лечение. 19 апреля Луценко обратился к уголовно-исполнительной инспекции Государственной пенитенциарной службы с заявлением о предоставлении разрешения на выезд за границу для лечения. ГПС предоставил разрешение.