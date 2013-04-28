Кличко: Янукович не готов признать свою ошибку с заключением Тимошенко

Лидер политической партии «УДАР» Виталий Кличко считает отказ помиловать экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко неготовностью Президента Виктора Януковича признать свою политическую ошибку и отказаться от выборочного правосудия.

Оба этом В.Кличко заявил в Сумах после акции «Вставай, Украина!» на вопрос людей о том, когда может выйти на свободу Ю.Тимошенко.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по мнению лидера «УДАРа», решения комиссии при Президенте в вопросах помилования, которая «не нашла оснований» для помилования Ю.Тимошенко, «разочаровывает и свидетельствует о неготовности Президента Януковича исправить судебные ошибки, поскольку процесс по газовому делу проходил с многочисленными нарушениями и был политически мотивированным».

В.Кличко считает, что такое решение комиссия вряд ли принимала самостоятельно и беспристрастно. «Отказ помиловать экс-премьера не будет способствовать и воплощению евроинтеграционных стремлений Украины», - отметил политик.