Комиссия при Януковиче решила, что помиловать Тимошенко пока нельзя

Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования считает преждевременным вопрос о помиловании экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, сегодня Комиссия на своем заседании рассмотрела ходатайство о помиловании Ю.Тимошенко.

«Во время рассмотрения вопроса Комиссия определилась, что поскольку расследование уголовных дел по обвинению Ю.В. Тимошенко в совершении тяжких и особо тяжких преступлений пока не завершено и судом по делам не приняты соответствующие решения, вопрос о ее помиловании является преждевременным», - говорится в сообщении.

Комиссией также приняты к сведению заключения Национального университета ”Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого”, Национального университета им. Т.Шевченко, Института законодательство Верховной Рады Украины, в соответствии с которыми до окончательного рассмотрения всех уголовных дел в отношении Ю.Тимошенко и вынесения приговоров суда решение вопроса о помиловании является преждевременным.

«Следовательно, учитывая степень тяжести совершенного Тимошенко Ю.В. преступления, а также то, что она отбыла незначительную часть назначенного судом срока наказания, обвиняется и подозревается в совершении других правонарушений и решения по уголовным делам судом не приняты, Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования не нашла оснований для внесения предложений о применении помилования», - говорится в сообщении.