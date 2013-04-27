Посол Германии: Освобождение Тимошенко помогло бы подписанию ассоциации с ЕС

Освобождение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко могло бы устранить препятствие для подписания Соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз.

Об этом в интервью еженедельнику ”Зеркало недели. Украина” заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Кристоф Вайль.

”Брюссель и Берлин очень приветствовали помилование Юрия Луценко. Очевидно, что и освобождение Юлии Тимошенко устранило бы огромное препятствие на нашем общем пути в Вильнюс”, - сказал К.Вайль.

При этом, он надеется, что Соглашение будет подписано в текущем году.

”Руководствуясь интересами Германии и Европейского Союза, я бы очень хотел, чтобы это Соглашение было подписано в ноябре 2013 г.”, - добавил он.

Посол подчеркнул, что ”Соглашение определяет легитимное место Украины в Европе в настоящий момент”, а также, что оно ”является фактически признанием европейской принадлежности Украины”.

По мнению К.Вайля, Соглашение ”судьбоносно” для Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял заключение, в котором заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной к Вильнюсскому саммиту “Восточного партнерства”, запланированному на ноябрь 2013 года, при условии прогресса в изменении избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

По мнению экспертов, подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом может быть перенесено на лето-осень 2015 года.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что конкретное решение о подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС будет приниматься 15 мая на конференции комиссаров ЕС и Совета министров иностранных дел Евросоюза.