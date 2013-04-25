Глава МИД Литвы: Украина должна развеять сомнения относительно избирательности правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс.

“В отношении выборочного правосудия Украина должна устранить все сомнения по поводу того, что в Украине есть выборочное правосудие”, - сказал он.

Отвечая на вопрос, является ли освобождение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко обязательным условием для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, Л.Линкявичюс сказал, что в настоящее время не может предоставить весь перечень условий, выдвинутых Украине.

“Украинская власть знает, что нужно делать”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял выводы, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита “Восточного партнерства”, запланированного на ноябрь 2013 года, при условии прогресса в изменении избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.