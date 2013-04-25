Встреча Януковича с главами МИД стран Евросоюза длится уже третий час

Встреча Президента Украины Виктора Януковича с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Нидерландов Радославом Сикорским, Линасом Линкявичюсом, Франсом Тиммермансом и с министром европейских дел Королевства Дания Николаем Вамменом продолжается уже больше двух часов.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча началась в 11.00, а в 12.00 журналисты были приглашены на подход к министрам под зданием Администрации Президента.

По состоянию на 13.20 встреча продолжается, журналисты ожидают подхода.