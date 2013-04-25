Встреча Януковича с главами МИД стран Евросоюза длится уже третий час
13:30, 25 апреля 2013Политика
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Встреча Януковича с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Нидерландов и Дании продолжается уже больше двух часов.
Журналисты ждут под стенами администрации
Встреча Президента Украины Виктора Януковича с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Нидерландов Радославом Сикорским, Линасом Линкявичюсом, Франсом Тиммермансом и с министром европейских дел Королевства Дания Николаем Вамменом продолжается уже больше двух часов.
Как передает корреспондент УНИАН, встреча началась в 11.00, а в 12.00 журналисты были приглашены на подход к министрам под зданием Администрации Президента.
По состоянию на 13.20 встреча продолжается, журналисты ожидают подхода.
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