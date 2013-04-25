Путин говорит, что он получил два письма от Березовского

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.Путин сказал в ходе общения с россиянами в эфире центральных телеканалов и радиостанций.

«Первое письмо я получил от него в начале этого года в феврале, наверное, а второе - совсем недавно, уже после его смерти», - сказал В.Путин.

Он отметил, что одно из писем было полностью рукописным, второе - частично рукописным.

По словам Президента РФ, эти письма ему передали партнеры Б.Березовского по бизнесу.

«Да, он пишет о том, что совершил много ошибок, нанес ущерб, просит его освободить и дать возможность вернуться на родину», - отметил В.Путин.

Президент России также сообщил, что не ответил на эти письма.

«Он просил возможность вернуться в Россию. Конечно, глава государства может помиловать, но для этого нужно провести юридический анализ, я уже не говорю о моральной стороне дела. Нужно было проконсультироваться с Верховным судом, прокуратурой», - сказал он.

Отвечая на вопрос, могла ли смерть Б.Березовского быть организована западными спецслужбами, Президент РФ сказал: «Все возможно, но у нас такой информации нет».

При этом В.Путин отметил, что не против того, чтобы Б.Березовского похоронили в России.

Как сообщал УНИАН, Б.Березовский был найден мертвым в конце марта в своем доме в Великобритании, где получил убежище. По предварительным данным, причиной смерти стало повешение.

5 апреля в британской полиции сообщили, что патологоанатомы будут исследовать тело Б.Березовского в течение ближайших двух месяцев.

В России Б.Березовский обвинялся сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, среди которых "мошенничество", "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте", "превышение должностных полномочий".