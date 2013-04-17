В Украине арестовали акции и недвижимое имущество компаний Березовского

По запросу Генеральной прокуратуры РФ в Украине наложен арест на акции и недвижимое имущество ряда компаний и предприятий, принадлежащих Борису Березовскому, говорится в поступившем в СФ докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, бизнесмен Б.Березовский был найден мертвым в конце марта в своем доме в Великобритании, где получил убежище. По предварительным данным, причиной смерти стало повешение. В России Б.Березовский обвинялся сразу по нескольким статьям УК РФ, среди которых "мошенничество", "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте", "превышение должностных полномочий".

В Украине, говорится в докладе, наложен арест на "недвижимое имущество Березовского Б.А., а также возвращено 110 миллионов рублей правительству Самарской области и «Аэрофлоту», являющимися потерпевшими от его преступной деятельности".