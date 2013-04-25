Янукович встретился с главами МИД четырех европейских стран

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время встречи Президента Украины Виктора Януковича с министром иностранных дел Республики Польша Радославом Сикорским, министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом, министром иностранных дел Королевства Нидерланды Франсом Тиммермансом и министром европейских дел Королевства Дания Николаем Вамменом сегодня в Киеве.

В.Янукович высоко оценил помощь Украине по вопросу евроинтеграции. “Мы чрезвычайно высоко ценим помощь наших друзей в вопросе евроинтеграции. Мне приятно отметить, что ваш сегодняшний визит является подтверждением того, что мы это дело делаем совместно”, - сказал он и выразил убеждение, что сегодняшняя встреча будет способствовать успеху - подписанию на Вильнюсском саммите в ноябре Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как отметил Р.Сикорский, министры иностранных дел четырех стран приехали в Украину, чтобы способствовать достижению этого успеха.

“У нас есть возможность достичь исторического успеха для Вашей страны и для Вас лично, господин Президент”, - сказал Р.Сикорский.

Он поблагодарил В.Януковича за недавно принятое им решение о помиловании экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

“Это создало очень хорошее впечатление”, - сказал Р.Сикорский. Он также высоко оценил поддержку Президентом реформ, проводимых в Украине.

Как сообщал УНИАН, в начале этой недели польский МИД проинформировал, что главной темой разговоров во время визита в Киев 25 апреля будет выполнение условий, необходимых для подписания в ноябре этого года Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Ранее Р.Сикорский заявлял польским журналистам о намерении убедить украинскую власть во время разговоров в Киеве в необходимости "ускорить реформы".