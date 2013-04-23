Журналисты и новые собственники ТВi обнародовали свои позиции

Текст соответствующего заявления распространила в своем Facebook журналистка Анастасия Станко.

«Сегодня, 23 апреля, утром сотрудники канала ТВi оказались в ситуации, которая по внешним формальным признакам напоминает рейдерский захват телеканала», - говорится в заявлении.

Как заявляют журналисты, первым, что сделало «новое руководство», которым коллективу представили журналиста канала Артема Шевченко, это не допустило к эфиру формально легитимного гендиректора Наталью Катеринчук.

«Впоследствии новое руководство вообще сняло с эфира программу «Сегодня о главном» и вместо нее запустили повтор. Редакторы и журналисты ТBi не смогли (в эфире канала - ред.) обнародовать свою позицию относительно ситуации на канале», - говорится в заявлении.

Журналисты ТBi выдвинули ряд требований:

«- прекратить рейдерский захват телеканала;

- дать возможность журналистам выйти в прямой эфир со своим заявлением относительно ситуации на канале;

- чтобы правоохранительные органы установили законность смены руководства и инвесторов канала;

- обеспечить невмешательство в деятельность канала и пресечь случаи цензуры, уже появившиеся на ТВi».

Ведущий канала Мустафа Найем на своей Facebook-странице написал, что коллектив ТВi объявляет забастовку до решения конфликта между владельцами телеканала.

В то же время пресс-служба ТВі распространила сообщение о том, что состоялась встреча творческого коллектива и телеканала ТВі с новым инвестором Александром Альтманом и совладельцем канала Константином Кагаловским, где "стороны выразили свое видение корпоративного конфликта, которое происходит между ними".

Новый руководитель ТВі Артем Шевченко призвал продолжать работу в эфире, сказав, что корпоративный конфликт не может влиять на творческий процесс и блокировать работу канала. «Но чтобы уменьшить уровень напряжения и не создавать условий для срыва эфира принято решение ставить в прайм-тайм старые программы канала ТВі», - заявил А.Шевченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, генеральный директор ТВi Н. Катеринчук заявила о рейдерской атаке на телеканал. «Это рейдерская атака на телеканал. Никто его не продавал, не менял, и владелец Константин Кагаловский находится в Киеве. Ситуация будет улажена в ближайшие дни», - цитировала пресс-служба ТВi слова Н.Катеринчук.

Сегодня же с электронного почтового ящика пресс-службы телеканала ТВi поступило сообщение, что телеканал возглавил Артем Шевченко, а новым инвестором стал Александр Альтман.

В сообщении сказано: «Новым генеральным директором телеканала ТВi стал Артем Шевченко. Он сменил в руководстве канала Наталью Катеринчук. Новым инвестором канала стал известный американский бизнесмен Александр Альтман».

На встрече с журналистами Альтман, как сообщалось, предлагал коллективу заключить с ним новый трудовой договор. Однако журналисты отказались.

Позже владельца канала К. Кагаловского пустили на территорию канала и он провел встречу с журналистами ТВi.