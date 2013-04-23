Януковича просят освободить Тимошенко на Пасху

Как сообщает корреспондент УНИАН, ходатайство, в частности, подписали Заслуженный художник Украины, народная мастерица Александра Телиженко, народная мастерица Украины, председатель Союза народных мастеров Черкасской области Ольга Мартынова, председатель областной организации «Просвита» Елена Фещенко и другие.

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Авторы письма благодарят Президента за помилование Юрия Луценко и Георгия Филипчука и отмечают, что теперь общество ожидает следующего шага - «…осужденной по политическим мотивам Юлии Тимошенко – лидера оппозиции, главного оппонента Януковича на президентских выборах 2010 года. Освободить и восстановить права бывшего премьер-министра Украины призывают также Европейский парламент, правительства США, Канады, стран Европейского Союза».

Они отмечают, что «... помилование этих оппозиционных политиков дает надежду украинцам на прекращение политических репрессий, возобновление верховенства права, возвращение нашего государства на демократический европейский путь развития».

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Поэтому в своем письме они просят Президента Украины «проявить милосердие и, в соответствии с христианской традицией, к Празднику Пасхи принять решение об освобождении Юлии Владимировны Тимошенко от отбывания наказания, а также осуществить ее полную юридическую и политическую реабилитацию».