Януковичу направили еще одно обращение с просьбой помиловать Тимошенко

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» Юлия Германова.

По ее словам, ходатайство, в частности, подписали Герой Украины Андрей Ровчак, архиепископ Харьковский и Полтавский УАПЦ Игорь (Исиченко), народный артист СССР, заслуженный артист Украины Вадим Мулерман, дирижер молодежного симфонического оркестра «Слободской» Шалико Палтаджян, поэтесса Нина Виноградская, руководитель фракции «Батькивщина» в Харьковском облсовете Людмила Белова, заслуженный журналист Евгений Маслов и другие.

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Ю.Германова отметила, что известные харьковчане просят Президента «проявить милосердие и по христианской традиции к празднику Пасхи принять решение об освобождении Юлии Владимировны Тимошенко от отбывания наказания, а также осуществить ее полную юридическую и политическую реабилитацию».

По ее словам, в обращении отмечается, что после помилования должностных лиц правительства Ю.Тимошенко Юрия Луценко и Георгия Филипчука «общество ожидает от В.Януковича следующего шага, а именно - помилование лидера украинской оппозиции».

Как сообщал УНИАН. Ю.Тимошенко приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газового соглашения с РФ в 2009 году.

С конца 2011 года Ю.Тимошенко отбывает наказание в Качановской исправительной колонии (г. Харьков), однако с 9 мая 2012 года она находится на лечении в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове. В отношении нее возбуждено еще несколько уголовных дел.

Президент Украины Виктор Янукович 7 апреля после обращения Омбудсмана помиловал заключенного экс-главу МВД Ю.Луценко. В тот же день он вышел из колонии.

Тогда глава государства, получив обращение Омбудсмана, поручил Комиссии по вопросам помилования безотлагательно рассмотреть обращение.

Вчера, 22 апреля, к Президенту Украины Виктору Януковичу с ходатайством об освобождении лидера оппозиции Юлии Тимошенко обратились наиболее известные общественные деятели, представители экспертного и политологического сообщества Украины. В целом обращения подписали более 30 экспертов и политологов.

Ранее похожие обращения передали Президенту женщины - народные депутаты и дипломаты.

19 апреля Президент Украины Виктор Янукович передал в комиссию при Президенте Украины по вопросам помилования обращения женщин-депутатов Лилии Гриневич, Марии Матиос, Людмилы Денисовой, Александры Кужель и Ирины Луценко к главе государства с просьбой помиловать экс-премьер-министра Ю.Тимошенко.

Комиссия должна рассмотреть это обращение и внести свои предложения главе государства.