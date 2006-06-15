Геи выбрали самого сексуального футболиста (фото)
Опрос голландского журнала для мужчин
Голландский журнал для мужчин нетрадиционной ориентации "Гей Крант" определил самого сексуального, по их мнению, футболиста.
Секс-символом нынешнего чемпионата мира, по версии голландского издания, стал полузащитник сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналдо.
Читатели журнала признали игрока "самым красивым, самым привлекательным и самым сексуальным" футболистом, выступающим на ЧМ-2006.
На этом журнал не остановился - была составлена символическая сборная "самых обаятельных и привлекательных".
В команду мечты мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации попали: Маркус Розенберг, Майкл Оуэн, Дэвид Бекхэм, Робин ван Перси, Фредрик Юнгберг, Кака, Фернандо Торрес, Ян Кромкамп и Икер Касильяс.
Не попал в стартовый состав Рууд ван Нистелроэй - он оказался на скамейке запасных.
Помимо него, там оказались Нельсон Вальдес, Франческо Тотти и Освальдо Санчес.
К сожалению, не был выбран судья, участвующий на ЧМ-2006.
Особо хотим отметить, что украинских футболистов в этом списке нет.