Геи выбрали самого сексуального футболиста (фото)

Голландский журнал для мужчин нетрадиционной ориентации "Гей Крант" определил самого сексуального, по их мнению, футболиста.

Секс-символом нынешнего чемпионата мира, по версии голландского издания, стал полузащитник сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналдо.

Читатели журнала признали игрока "самым красивым, самым привлекательным и самым сексуальным" футболистом, выступающим на ЧМ-2006.

На этом журнал не остановился - была составлена символическая сборная "самых обаятельных и привлекательных".

В команду мечты мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации попали: Маркус Розенберг, Майкл Оуэн, Дэвид Бекхэм, Робин ван Перси, Фредрик Юнгберг, Кака, Фернандо Торрес, Ян Кромкамп и Икер Касильяс.

Не попал в стартовый состав Рууд ван Нистелроэй - он оказался на скамейке запасных.

Помимо него, там оказались Нельсон Вальдес, Франческо Тотти и Освальдо Санчес.

К сожалению, не был выбран судья, участвующий на ЧМ-2006.

Особо хотим отметить, что украинских футболистов в этом списке нет.

Корреспондент