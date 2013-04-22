Сын Романа Шухевича раскритиковал украинских националистов

«Говорить, осуществлять громкие акции… Но что они дали обществу? Кроме разочарования – ничего!» - заявил известный украинский политический деятель, советский диссидент и политзаключённый, сын Романа Шухевича, Герой Украины Юрий Шухевич, комментируя приход в Верховную Раду после прошлогодних выборов новой националистической силы.

«Она («Свобода» - прим.) хочет изменений, но что она может предложить? Она же ничего не предлагает! Я не вижу чего-то, что бы они реально предлагали», - отметил он. – Они много говорят, много митингуют. А результат? Общество живет все хуже и хуже, продолжается падение в пропасть». Об этом пишет интернет-издание From-UA со ссылкой на интервью УНА-УНСО ТВ.

По мнению Юрия Шухевича, новые националисты в парламенте «радикальны лишь на словах». «Сами по себе, когда это не подкреплено определенными активными действиями, они ничего не дают», - уверен он.

На парламентских выборах 2012 года партия «Всеукраинское объединение «Свобода» прошла в Верховную Раду, получив 36 мандатов. За ВО «Свобода» проголосовало больше 2-х миллионов граждан Украины.