Янукович вспомнил, как был «законодателем мод»

Президент Украины Виктор Янукович убежден, что именно местные общины должны принимать на местах решения о строительстве объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совещания в Виннице.

“Нельзя, чтобы строительством занимались чиновники в Киеве без привлечения местной общины и местной власти”, - сказал Президент.

Он убежден, что местные общины всегда должны принимать на местах, что им строить и как, и поручил своим помощникам тех, “кто распоясался, поставить на место”.

“Кто со мной работал, знает, что в регионе, где я работал, мы были “законодателями мод”, то есть мы знали, что строить и как будет лучше”, - сказал Президент, добавив, что в дальнейшем все тендерные процедуры должны быть согласованы и проведены вместе с киевскими чиновниками.