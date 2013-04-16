Эксперт думает, что Янукович не решится на отставку Азарова

У Виктора Януковича на сегодня нет предпосылок для смены правительства, к тому же Президент вряд ли решится на смену правительства накануне Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», поэтому европейским партнерам нужно продемонстрировать стабильность.

Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель гендиректора - директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко.

«Вопрос смены правительства - это серьезный политический инструмент Президента, он может быть использован тогда, когда для этого сложатся условия. То есть, за счет смены правительства можно решить серьезную политическую проблему, как то политический кризис, или социально-экономический кризис. Сейчас нет и не внешних ни внутренних предпосылок для этого, потому что Украина перед первым мая должна продемонстрировать стабильность и прогресс в отношении пожеланий наших европейских партнеров, и политический кризис сейчас ни к чему. А внутриполитическая и социально-экономическая ситуация, она как раз идет по не восточной динамике, чтобы говорить, что пришло время отставки правительства », - заявил Якименко.