Черновецкий угрожает ликвидировать три района Киева

Реорганизация районов Киева возможна уже в ближайшие недели. Об этом Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил сегодня в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, планируется, в случае, если в ближайшее время Президент не поддержит инициативу мэра столицы о снятии руководителей трех райадминистраций - Владимира МАЗЕПЫ (Святошинская РГА), Александра СОТНИКОВА (Днепровская) и Евгения РОМАНЕНКО (Подольская), то эти районы будут разделены и присоединены к другим. «Мое терпение переполнено, и я готов к решительным действиям по отношению к трем районам, где главы районов полностью устранились от своих должностных обязанностей перед киевлянами. Это Святошинский, Днепровский и Подольский районы», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, уже на следующей неделе вопрос о реорганизации районов будет вынесен на рассмотрение сессии Киевсовета.

«Мы запланировали их отчет на следующей сессии Киевсовета в следующий четверг. Им придется отчитаться перед киевской громадой, перед депутатами Киевсовета, и мы примем решение, во всяком случае, готовы принять такое решение, о реорганизации районной системы в городе. Потому что убрать их по-другому невозможно», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он сослался на Закон о столице и решение Конституционного Суда, согласно которым председатель райсовета автоматически становится главой райадминистрации, и снять его с этой должности может только Президент.

Объясняя, каким образом произойдет реорганизация районной системы, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Их (три района – УНИАН) просто разделят и присоединят к другим».

Как сообщал УНИАН, 10 августа на расширенном заседании коллегии Киевской горгосадминистрации Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что будет просить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО уволить трех председателей районных в городе Киеве государственных администраций: Днепровской – Александра СОТНИКОВА, Подольской – Евгения РОМАНЕНКО и Святошинской – Владимира МАЗЕПУ - «за проколы и проблемы» в соответствующих районах.

Он также сообщил, что направил Президенту Украины уже два представления, и еще одно сейчас в процессе подготовки. «У меня есть три представления к Президенту Украины. Ну, сейчас пока два. Сегодня появится третье – еще на главу Подольского района, который представлял мой блок», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.