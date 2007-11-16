Тимошенко требует отобрать награды у Кивалова

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко не понимает, почему почетную грамоту экс-главе ЦИК Сергею Кивалову “подписал глава Центральной избирательной комиссии, который был назначен в ЦИК по квоте Президента Украины”. Об этом идет речь в комментарии Тимошенко ко вчерашнему награждению Кивалова почетными знаками “за весомый личный вклад в обеспечение конституционных избирательных прав граждан Украины”. Комментарий размещен на сайте БЮТ.

Лично Кивалова Тимошенко считает человеком, “который стал символом масштабных фальсификаций, перекручивания результатов выборов и нахальной манипуляции в ходе выборов президента Украины”. Человеком от фамилии которого “происходит термин «киваловщина», что “даже в иностранной прессе упоминают без перевода, как символ абсурда и беспардонных манипуляций в ходе выборов”.

“Зачем и кому был нужен подобный фарс (с награждением – ред.)? – говорит Тимошенко - Или может быть и в самом деле у нас процессом руководит Виктор Янукович, в соответствии с заявлением Сергея Кивалова от 24 ноября 2004 года? Ведь от чествования Кивалова до признания Януковича главой государства не так уже и далеко, как может показаться на первый взгляд. Я не преувеличиваю и не иронизирую, я говорю о тенденциях. А они – плохие”

Тимошенко понимает, что “у нас еще достаточно жива старая, выпестованная в советских и компартийных кабинетах традиция награждать к очередному юбилею кого угодно и чем угодно. Но не до такой же степени...”

Тимошенко просит главу ЦИК Владимира Шаповала исправить то, что лидер БЮТ называет “вчерашней ошибкой”. “По крайней мере, в спорте такие правила действуют, - заметила Тимошенко. - Потому я предлагаю отменить решение о награждении Кивалова, как такого, что не прошел допинг-тест на демократию”.

Лидер БЮТ добавила: “Я не буду закрывать глаза на такие события, которые состоялись вчера. Если кто-то надеется, что я буду молчать как рыба, ожидая личного праздника, связанного с формированием демократической коалиции и с назначением нового премьер-министра, то пусть лучше не надеются”.