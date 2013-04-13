Лидер Союза анархистов обещает крупную сумму за труп своего обидчика

«Я предлагаю деньги, большие деньги, за поимку человека, который на меня напал. И отдельно деньги за поимку организатора нападения, — цитирует Думская.net. – Суммы будут следующее: 10 тысяч долларов за достоверную информацию о нападавшем на меня; 20 тысяч долларов, если этот человек будет найден с тяжкими телесными повреждениями; 30 тысяч долларов, если нападавший на меня будет найден в состоянии трупа или с повреждениями, не совместимыми с жизнью. Такая же сумма на таких же условиях будет потрачена на организатора нападения».

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Ранее лидер Союза анархистов утверждал, что он единственный человек, которому исполнитель нужен живым, обещал за информацию о нем четверть миллиона гривен и призывал нападавшего самому выйти на связь.