В Одессе жестоко избили главного анархиста Украины (фото)

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Одесской области.

Согласно сообщению, днем на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что в центре города - на улице Успенской - драка. На место выехала следственно-оперативная группа Портофранковского отдела милиции.

«Также поступило сообщение врача скорой помощи о том, что в больницу доставлен мужчина 1972 года рождения с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные раны лобной части головы, ссадины лица», - сообщили в управлении.

Как пояснил журналистам В. Черный, возле офиса на Успенской на него напал неизвестный, который нанес ему удары по голове отрезком металлической трубы. Он подчеркнул, что попытки ограбить его не было, медики констатировали перелом костей черепа в 5 местах. По факту случившегося открыто уголовное производство по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести).