Соцпартия завтра решит судьбу Мороза

На завтрашнем отчетно-выборном съезде Социалистическая партия Украины должна рассмотреть новую программу партии и решить кадровые вопросы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве министр образования и науки Украины, социалист Станислав НИКОЛАЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, съезд должен проанализировать ошибки партии за последние годы и дать основной ответ – “взгляд в будущее: чем будет заниматься партия в следующий период”.

“Я думаю, что завтра съезд Социалистической партии Украины проанализирует ошибки, которые были сделаны, скажем, на протяжении последних нескольких лет. Ошибки, которые закончились тем, что партия не сумела преодолеть 3-процентный рубеж. Но я не думаю, что на этом съезд будет концентрировать все свое внимание. Съезд будет концентрировать внимание на поиске путей развития партии, выхода из кризиса и шагов обновления партии. Мы подготовили в рамках рабочей группы все документы, рабочая группа подготовила обращение к гражданам, в частности, мы, я думаю, примем решение о формировании новой программы на президентские и парламентские выборы “Справедливая Украина”, - сообщил С.НИКОЛАЕНКО.

На вопрос, будет ли в повестке дня съезда вопрос “чистки” партии, в частности, относительно секретаря политсовета СПУ Ярослава МЕНДУСЯ, социалиста Николая РУДЬКОВСКОГО, он ответил, что по конкретным кандидатурам сейчас ничего не может сказать, но отметил, что поскольку съезд отчетно-выборный, то на нем “обязательно будут избирать председателя партии, секретарей политсовета, членов политсовета”.

“Если будут к кому-то какие-то претензии, то конечно съезд отреагирует”, - добавил С.НИКОЛАЕНКО.

Относительно своих личных планов как члена правительства, учитывая, что СПУ не прошла в ВР нового созыва, С.НИКОЛАЕНКО сказал: “Пока еще я являюсь министром. Не исключено, что еще долго буду работать”. Кроме того, отметил С.НИКОЛАЕНКО, на сегодняшний день он возглавляет общественный совет педагогов и ученых Украины “Гроно” и в то же время продолжает плодотворно работать в Соцпартии. “Есть чем заниматься”, - добавил он.