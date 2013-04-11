Азаров думает, что сейчас в Украине самые уважаемые люди - президент и премьер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с победителями всеукраинского чемпионата по программированию "Золотой Байт".

"Тогда (в советское время - УНИАН) в стране существовал культ науки: физики, теоретики, практики, атомщики, вообще сторонники естественнонаучных специальностей вели спор с лириками. Когда вся страна делилась на физиков и лириков, был определенный культ науки, когда на телевидении, в СМИ культивировались не "Бригада", не специалисты в отнимании денег, а специалисты в области создания новых достижений. Вся страна жила интересами науки, следила за достижениями в этой области", - сказал Н.Азаров.

В связи с этим премьер сообщил, что мечтает о том, чтобы в Украине восстановилась атмосфера уважения к науке, чтобы самыми уважаемыми людьми были не премьер-министры, не президенты, не бизнесмены, а деятели науки, культуры, образования, медики.

При этом Н.Азаров отметил, что для развития науки очень важно нетрадиционное мышление.

"Привыкли считать, что дважды два – четыре, и ни у кого даже мысли не возникает, что может быть по-другому. Те, у кого такие мысли возникают, они традиционно считаются не совсем нормальными людьми, но это редкое качество человека - сомневаться в общепринятом. Но без этого качества невозможно развитие науки", - подчеркнул Н.Азаров.

По его мнению, востребованность специалиста определяет не объем его знаний, так как сейчас все можно узнать в интернете, а умение нетрадиционно мыслить и принимать нестандартные решения.