Рыбак: первое заявление о выходе из фракции ПР Балога забрал сам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.

Он сказал: “Вчера я действительно получил заявление, где он пишет, что направил второе заявление”.

По словам В.Рыбака, когда начал выяснять, было ли первое заявление от П.Балоги по этому поводу в аппарате ВР, ему сообщили, что П.Балога “его забрал”.

В.Рибак выразил удивление по поводу заявлений П.Балоги в такой ситуации, и отметил, что поскольку теперь заявление есть, то “я объявлю во вторник (речь идет об обнародовании заявления П.Балоги на пленарном заседании ВР - УНИАН)”.

“Нет никаких вопросов, но депутаты являются депутатами. Кто-то так пиарится, а кто-то по-другому, а все председатель Верховной Рады должен отвечать. Ну, такая должность у меня”, - подчеркнул В.Рыбак.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2012 года П.Балога написал заявление о выходе из состава фракции Партии регионов.

8 февраля 2013 года Высший административный суд Украины лишил П.Балогу и Александра Домбровского депутатских полномочий. Основанием для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификации выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область).

14 февраля председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что направил в КС представление относительно соответствия Основному Закону решения ВАСУ о лишении П.Балоги и А.Домбровского полномочий.

8 апреля П.Балога сообщил, что пошлет в аппарат Верховной Рады повторное заявление о выходе из состава фракции Партии регионов.