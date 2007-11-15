В Нашей Украине появился еще один противник договора с БЮТ

Народный депутат Украины от блока “Наша Украина - Народная самооборона” Виктор ТОПОЛОВ имеет существенные замечания к ряду пунктов соглашения между БЮТ и НУ-НС.

Об этом говорится в заявлении В.ТОПОЛОВА, переданном агентству УНИАН.

Замечания касаются тех пунктов соглашения, “в которых закреплены нереалистичные обещания или же вопросы, которые носят популистский, декларативный и необоснованный характер, или же непосредственно вмешиваются в сферу конституционной ответственности Президента. В частности, речь идет об отмене с 1 января 2008 года призыва в Вооруженные Силы Украины, слишком быстром, не подкрепленном экономическими расчетами обещании возвращения обесцененных вкладов граждан в советском Сбербанке, отмене института председателей райгосадминистраций, назначении руководства НБУ и государственных банков по партийному принципу”, говорится в заявлении.

По мнению В.ТОПОЛОВА, “народные депутаты должны быть в первую очередь ответственными перед избирателями и в соглашении декларировать только реалистичные цели”.

Поэтому он считает, что противоречивые и нереалистичные положения коалиционного соглашения требуют существенных корректив, и «только после тщательной проработки эти позиции можно будет вносить в окончательный вариант документа».

Также В.ТОПОЛОВ отметил, что “никогда не подписывался под нереальными планами и обещаниями”, и надеется, что его заявление будет воспринято коллегами по блоку и будущей коалиции как призыв к серьезной дискуссии относительно окончательного текста коалиционного соглашения, к трезвому анализу обязательств перед избирателями”.

“Нельзя давать невоплотимые надежды, так же как не стоит еще в начале совместной работы в парламенте создавать проблемные зоны”, - отметил он.

Свое заявление В.ТОПОЛОВ назвал “публичной демонстрацией своей особой позиции относительно характера и качества договоренностей между двумя демократическими силами” и отметил, что он высказывал эту позицию на заседании президиума партии “Народный Союз Наша Украина” перед тем, как подписывал проект соглашения о будущей коалиции.

Также он подчеркнул, что официальное соглашение о создании коалиции может быть подписано лишь после того, когда Верховная Рада Украины 6-го созыва начнет свою работу и депутаты принесут присягу согласно закону.