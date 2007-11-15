Подготовительная группа назначила дату первого заседания Верховной Рады

Первое заседание Верховной Рады Украины VІ созыва состоится 23 ноября.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Подготовительной группы по организации работы ВР, сообщил журналистам представитель Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что соответствующее предложение было выдвинуто Партией регионов и поддержано всеми представителями в Подготовительной группе.

Как сообщал УНИАН, сегодня Подготовительная группа по организации первой сессии Верховной Рады VI созыва сформировала свое руководство. Председателем группы единодушно была избрана член Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА, ее заместителем – член НУ - НС Роман ЗВАРЫЧ и секретарем – представитель Блока Литвина Игорь ШАРОВ.