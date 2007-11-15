Подготовительная група по организации первого заседания ВР выбрала голову

Подготовительная группа по организации первой сессии Верховной Рады VI созыва сформировала свое руководство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила представитель Партии регионов Анна ГЕРМАН.

По ее словам, на должность главы группы единодушно избрали члена Партии регионов Раису БОГАТИРЕВУ, ее заместителем – члена НУ-НС Романа ЗВАРИЧА и секретарем – представителя Блока Литвина Игоря ШАРОВА.

«Таким образом, политическим силам удалось найти компромисс», - сказала она.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, давала ли Р.Богатырева согласие на свое избрание, ввиду того, что она отсутствует на заседании группы, Г.Герман отметила, что Р.Богатырева готова занять должность главы Подготовительной группы.

Она также сообщила, что сейчас на заседании Подготовительной группы председательствует представитель НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.