Львовский УДАР организует массовый выезд в Киев на акцию протеста

Об этом заявил УНИАН председатель исполкома Львовской областной организации политической партии „УДАР” Владимир Малиновский.

„События, произошедшие вчера в Киеве, антизаконное собрание депутатов, регионалов и коммунистов, на Банковой – попытка, вопреки Конституции Украины и Регламенту Верховной Рады, представить это собрание как пленарное заседание парламента, появление новых «тушек» в рядах оппозиционных сил – это очередная попытка правящего режима любым образом удержаться при власти. Партия «УДАР» решительно осуждает подобные антиконституционные действия и будет решительно, в рамках действующего законодательства, противостоять им”, - заявил В.Малиновский.

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Он также отметил, что „ми не должны допустить узурпацию власти, поэтому „УДАР” призывает всех небезразличных жителей Львовщины поддержать оппозиционные силы и в воскресенье, 7 апреля, присоединиться к общеукраинской акции протеста, которая состоится возле памятника Т.Шевченко в 14.00 в Киеве.

Областная организация партии „УДАР” организует выезды в Киев всех желающих присоединиться к акции”.