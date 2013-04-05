"Батькивщина" созывает в Киев депутатов местных советов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сказал в интервью журналистам.

«У нас там будут не только люди, но и депутаты местных советов, и это очень важно, потому что, в том числе, вопрос о выборах мэра Киева касается каждой местный территориальной громады», - отметил А.Яценюк.

Он прибавил, что это будет собрание депутатов местных советов в рамках политической акции “Вставай, Украина!”.

А.Яценюк уточнил, что акцию планируется провести в Парке Шевченко, начало - в 14.00.

Как сообщал УНИАН, сегодня оппозиционные фракции призвали киевлян в воскресенье, 7 апреля, принять участие в акции протеста против действий власти.