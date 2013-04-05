"Батькивщина" созывает в Киев депутатов местных советов
07:02, 05 апреля 2013Политика
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7 апреля в Киеве на акции протеста оппозиции будут присутствовать депутаты местных советов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сказал в интервью журналистам.
«У нас там будут не только люди, но и депутаты местных советов, и это очень важно, потому что, в том числе, вопрос о выборах мэра Киева касается каждой местный территориальной громады», - отметил А.Яценюк.
Он прибавил, что это будет собрание депутатов местных советов в рамках политической акции “Вставай, Украина!”.
А.Яценюк уточнил, что акцию планируется провести в Парке Шевченко, начало - в 14.00.
Как сообщал УНИАН, сегодня оппозиционные фракции призвали киевлян в воскресенье, 7 апреля, принять участие в акции протеста против действий власти.
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