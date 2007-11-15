Черновецкий встретится с мэром Варшавы Ханной Гронкевич-Вальц

Сегодня в 15.00 состоится встреча Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с мэром города Варшава Ханной ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, встреча пройдет по адресу: Крещатик, 36, (5-й этаж, Зал заседаний). Аккредитация представителей СМИ проводится по телефонам: 279-24-11, 279-93-42.

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