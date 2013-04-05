Политолог: Януковичу уже не нужна Партия регионов

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на пресс-конференции в Киеве, комментируя сегодняшние события в парламенте.

Он считает, что нынешний парламентский кризис может завершиться радикальной сменой всего «партийно-политического ландшафта». В.Карасев не исключил, что сегодня события развиваются по «российско-белорусскому сценарию».

По словам политолога, необходимо понимать, что в результате не будет ни «УДАРа», ни «Свободы», ни «Батькивщины», и даже Партии регионов в нынешних конфигурациях.

«Не нужна Виктору Януковичу Партия регионов, он создаст какой-то патриотический фронт…», - сказал В.Карасев, добавив, что именно таким способом российский Президент Владимир Путин пытается дистанцироваться от провластной партии.

«Мы переживаем этап распада или деградации не просто нынешней Верховной Рады, а всего олигархического парламентаризма, который в Украине существовал 20 лет», - считает политолог.

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По его словам, в отличие от оппозиции, власть имеет план дальнейшего развития событий.

«Власть, понимая, что пациент – Верховная Рада - скорее мертв, чем жив, но, не желая подписывать сегодня свидетельство о его смерти, потому что это будет означать перевыборы… Власть перевела этого пациента, который находится в состоянии клинической смерти, в реанимационную палату», - сказал В.Карасев.

Он считает, что Конституционный Суд может принять любое решение относительно законности работы провластного парламентского большинства вне границ сессионного зала ВР.

«Этого пациента подключили к искусственной вентиляции легких, сделали медикаментозную кому этому парламенту, то есть продлили его существование в состоянии физической смерти, чтобы в августе или в начале сентября этого года провести референдум, на фоне такого полумертвого парламента внести изменения в избирательное законодательство, создать другую модель парламента - двухпалатную. Подписать свидетельство о смерти этой Верховной Рады и назначить новые выборы, и провести их в интересах власти», - убежден В.Карасев.

При этом он уверен, что оппозиция не имеет плана противодействия такому сценарию.

«Нет плана «Б», - заметил эксперт.

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По его убеждению, попытки вывести людей на улицы результатов не дадут, и это засвидетельствовали недавние акции протеста оппозиции.

В.Карасев считает, что власть дала оппозиции возможность провести такие акции, чтобы посмотреть, что из этого выйдет, и оппозиция провалила этот тест.

«Потому улица не поможет, это будет лишь усиливать крах оппозиции, их поймают на противоходе, на ловушках, на снежках...», - заметил он.

В связи с этим политолог считает, что оппозиционные партии должны признать свое поражение и искать выход из ситуации в стенах парламента.

«Нужно искать умных людей в самой партии власти, поскольку там тоже некоторые понимают, к чему все идет - что это идет в абсолютно лично управляемый парламент одним человеком в Украине, и что в Партии регионов есть много течений, которые не хотят, чтобы такая конкурентная модель, даже в таком ограниченном виде завершилась, и Украина перешла к семейно-белорусской модели представительского органа. Вы что-то слышали о белорусском парламенте?», - заметил политолог.