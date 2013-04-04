Оппозиция требует, чтобы Янукович сказал, что он думает о «выездном заседании»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», об этом заявил председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк с парламентской трибуны во время собрания оппозиционных депутатов.

Он подчеркнул, что по Регламенту ВР и закону оппозиция могла бы открыть пленарное заседание парламента. «Но мы не будем этого делать. Мы не будем уподобляться клоунам. Партию регионов должны теперь переименовать в партию клоунов и фарисеев. Им не в парламенте быть, а в цирке. И цирк они сегодня устроили», - сказал он.

«Мы находимся в легитимном помещении Верховной Рады. Мы легитимные депутаты, а они перестали быть такими после сегодняшнего сборища», - отметил он.

«Мы требуем позицию Януковича. Потому что Рыбак уже давно ни на что не влияет. Он не появлялся в этом зале, он не появляется нигде хоть с какой-то позицией по отношению к стране», - подчеркнул А.Яценюк.

По его словам, генпрокурор обязан возбудить уголовное дело за захват государственной власти. «Действия, организатором которых выступил Президент Янукович, исполнителями которых выступил так называемый председатель Верховной Рады Рыбак и 182 депутата, подпадают под действие статьи 109 Уголовного кодекса Украины: незаконный захват власти и посягательство на конституционный строй. Санкция по этой статье предусматривает 10 лет тюрьмы, а не 5 лет пребывания в парламенте», - отметил А.Яценюк.

Он напомнил, что оппозиция выдвинула власти очень четкий перечень требований, одно из которых – назначение выборов в Киеве. «Выборы в городе Киеве – это не просто право киевлян избрать своего мэра, которого нет уже на протяжении года. Это лакмусовая бумажка - состоятся ли выборы Президента Украины. Янукович пробует: если он отложит или отменит выборы мэра Киева, так же он хочет сделать с президентскими выборами – либо через референдум незаконно продлить свои полномочия, либо так же в подворотнях изменить закон о выборах Президента и избрать себя в один тур», - убежден председатель фракции «Батькивщина».

А.Яценюк отметил, что оппозиция также требует отмены пенсионной реформы и отставки правительства. Он утверждает, что вчера 7 комитетов ВР проголосовали «за недоверие правительству Николая Азарова».

По убеждению А.Яценюка, «власть толкает оппозицию и народ Украины к радикальному сценарию».

Как сообщал УНИАН, 2 апреля депутаты от оппозиции заблокировали работу парламента после нерезультативного голосования за постановление о назначении выборов в Киеве на 2 июня.

Сегодня в помещении комитетов ВР на улице Банковой председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сначала объявил собрание депутатов, а затем открыл пленарное заседание парламента. Для участия в заседании зарегистрировались 244 провластных депутата.