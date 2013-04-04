В ПР объяснили, почему «перевезли» Раду на Банковую

Об этом говорится в переданной агентству УНИАН заявлении пресс-службы партии в связи с деструктивными действиями оппозиции в Верховной Раде.

Как отмечается в заявлении, с первых дней работы Верховной Рады Украины VII созыва члены оппозиционных фракций путем ультиматумов и политического шантажа, путем блокирования президиума и трибуны Верховной Рады последовательно дискредитировали парламент в глазах украинского общества и европейского сообщества. Оппозиционеры, забыв о том, что они являются в первую очередь народными депутатами, действовали и действуют по принципу «чем хуже – тем лучше!», они искусственно пытаются «революционизировать» ситуацию в государстве, разжигая вражду между гражданами Украины не только по политическим взглядам, но и по языковому и национальному признакам. «Действия боевиков от оппозиции у стен парламента 2 апреля подтверждают: они хотят столкнуть между собой людей, что может привести к непредсказуемым последствиям», заявляют в Партии регионов.

Верховная Рада VII созыва, которая была избрана полгода тому назад, «благодаря» действиям оппозиции работала всего две недели, говорится в заявлении.

Несмотря на это и руководствуясь принципами европейского парламентаризма, Партия регионов вместе с политическими соратниками сформировала парламентское большинство и в то же время достигла компромиссов со всеми оппозиционными фракциями по большинству вопросов. Оппозиционеры представлены в президиуме парламента, получили должности руководителей в ряде комитетов, парламентское большинство согласилось с предложенной оппозицией процедурой персонального голосования. Таким образом, отмечают авторы заявления, Партия регионов сознательно пыталась избежать нежелательных эксцессов в работе законодательного органа государства, чтобы Верховная Рада плодотворно и согласованно работала на благо народа, принимая жизненно необходимые законодательные акты, однако очевидно, что оппозиционерам нужны не согласие, а раздор.

Партия регионов «хочет напомнить этим горе-революционерам народную поговорку: даже плохой мир лучше хорошей войны. За всю свою многострадальную историю наша Отчизна пережила много потрясений, которые можно и нужно было решать путем переговоров и компромиссов. Похоже, что история лидеров оппозиции ничему не научила, и ради собственных политических амбиций они готовы пожертвовать спокойствием и благосостоянием миллионов украинцев. Это порочный и преступный путь», поэтому Партия регионов и парламентское большинство приняли решение 4 апреля проводить заседание Верховной Рады в том здании парламента, где им не смогут помешать представители деструктивной оппозиции», - говорится в заявлении.

В ПР заявляют, что «сознательно взяли на себя ответственность идти тем курсом, за который проголосовал народ Украины. Партия регионов не позволит агрессивному меньшинству узурпировать законодательную ветвь власти, диктовать обществу свои болезненные требования, делать государство заложником грязных политических игр. В то же время фракция Партии регионов в Верховной Раде Украины отмечает, что наша политическая сила открыта к переговорам – но не на языке агрессивных ультиматумов и шантажа. Стране нужны европейские законы, а не «восстания», – именно этого ожидают от Верховной Рады избиратели Украины».

«Гражданам Украины надоело наблюдать за бесконечными «выходками» оппозиции. Люди устали от популистов, они требуют, наконец, обеспечить эффективную работу парламента», - убеждены в Партии регионов.