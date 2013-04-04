Помощники депутатов остаются самыми загадочными в парламенте

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА.

«На сегодняшний день списки своих помощников-консультантов обнародовали 88 депутатов, 16 народных избранников отказались предоставить информацию. Другие не дали никакого ответа», - говорится в сообщении.

В ОПОРЕ напоминают, что еще 19 февраля обратились к народным депутатам с просьбой назвать своих помощников и указать форму их трудоустройства. На протяжении полутора месяца ОПОРЕ поступают ответы с информацией о помощниках.

Чаще всего причиной отказа была ссылка на защиту персональных данных помощников. Об этом в своих официальных ответах сообщили председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, Евгений Карташов (Партия регионов), Виталина Дзоз (Партия регионов), Руслан Марцинкив («Свобода»), Иван Фурсин (Партия регионов), Виктор Бутковский (Партия регионов), Николай Катеринчук («Батькивщина»), Юрий Боярский (Партия регионов) и Евгений Мельник («Свобода»). Народный депутат Татьяна Донец (фракция «Батькивщина») указала общее количество своих помощников, однако не обнародовала их имена, ссылаясь на то, что ни один из них не дал согласия на распространение персональных данных.

В ОПОРЕ также отмечают непоследовательное в этом вопросе поведение депутата из фракции «Свобода» Андрея Мохника. «Во время интервью корреспонденту ТВi депутат любезно предоставил телефонные номера двух помощников при включенной телекамере. Однако во время разговора по указанному номеру, помощница Мохника отметила, что ее руководитель не разрешает разглашать информацию о своих консультантах в связи с их несогласием, однако послала информацию о себе по электронной почте журналистке», - сообщили в Гражданской сети.

В ответе на запрос ОПОРЫ А.Мохник отметил: «…стремление приблизить уровень парламентаризма в Украине к мировым стандартам, в частности относительно активности депутата в законодательной деятельности, работе в комитетах, комиссиях, фракциях, работе с избирателями, не имеет ничего общего со сбором информации о помощниках-консультантах, поскольку это противоречит Закону Украины «О защите персональных данных».

Николай Джига (Партия регионов) ответил, что это конфиденциальная информация, которая не может быть предоставлена согласно п.2. ч.1 ст.22 ЗУ "О доступе к публичной информации". Однако депутат отметил, что отказ может быть обжалован в суде согласно Кодексу административного судопроизводства Украины.

Председатель Комитета по вопросам регламента Владимир Макеенко (Партия регионов) в телефонном разговоре в феврале ответил, что у него сейчас более важные дела.

Богдан Бенюк («Свобода») сообщил о том, что он не решает, можно ли делиться информацией о своих помощниках, и с этой просьбой стоит обращаться в политсовет партии.

Обещали ответить на запрос и не сделали этого два «регионала» – Михаил Чечетов и Нестор Шуфрич.

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Гражданская сеть ОПОРА надеется, что те народные избранники, которые до сих пор не ответили на запрос об обнародовании помощников народных депутатов, присоединятся к своим коллегам, которые предоставили эту информацию. «Ведь непубличность данных о помощниках народных депутатов Украины не может считаться приемлемой практикой», - отметили в ОПОРЕ.

Как сообщалось, по данным ОПОРЫ, в Верховной Раде работает 4 тыс. 194 помощника-консультанта народных депутатов. Работа 1 тыс. 269 чел. оплачивается из государственного бюджета, а 2 тыс. 925 работают на общественных началах.

На оплату работы помощников депутатов ежегодно расходуется более 100 млн грн.