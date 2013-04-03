Шуфрич решил, что «оппозиционные царьки» должны знать, кто бросался снежками

Народный депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич требует, чтобы лидеры трех оппозиционных фракций Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок ответили за вчерашнее нападение участников оппозиционной акции на женщин - народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Шуфрич сказал сегодня во время брифинга в Верховной Раде.

Н.Шуфрич напомнил, что накануне народные депутаты Ирина Горина, Юлия Левочкина, Ирина Бережная и советник Президента Марина Ставнийчук, покидая здание Верховной Рады, возле которого проходила акции оппозиции, «стали субъектами нападения пока неизвестных лиц».

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По его словам, И.Горина получила сотрясение мозга и сейчас консультируется с врачами.

«Я надеюсь, что для наших «трех царевичей» сейчас является вопросом чести выяснить, кто из тех, кого они пригласили или прикупили на митинг, позволил себе подобные действия в отношении женщин», - сказал Н.Шуфрич, добавив, что в женщин бросали камни и куски льда.

«Было бы по-мужски, чтобы наши «три царевича» - «Олег Львовский», «Арсений Буковинский», «Виталик Столичный» - нашли тех, кого они привели под стены Верховной Рады, и сами дали оценку произошедшему»”, - заявил Н.Шуфрич.

В то же время, по словам народного депутата от ПР Елены Бондаренко, вчерашний инцидент – не единственный на акциях оппозиции. Она также выразила убеждение, что нужно законодательно запретить применение участниками акций каких-либо маскировочных средств.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля возле Верховной Рады состоялась организованная оппозицией акция, участники которой требовали от депутатов назначить дату проведения выборов мэра столицы и Киевсовета.

Сегодня, 3 апреля, Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве сообщил, что милиция открыла уголовное производство по факту нападения сторонников оппозиции на народного депутата от Партии регионов И.Горину.

По данным ОСО, 2 апреля в 21.20 в милицию обратилась И.Горина с заявлением о хулиганских действиях неизвестных лиц из числа участников политической акции, которая проходила под стенами парламента.

Депутат сообщила, что на улице Шелковичной, 4 ее догнала группа граждан, около 50 человек с плакатами нескольких оппозиционных сил. Агрессивно настроенные граждане бес причин стали оскорблять ее нецензурным ругательством, угрожать физической расправой и бросать комки снега и льда. В результате этих хулиганских действий И.Горина получила телесные повреждения. Согласно предварительным заключениям медиков, которые обследовали женщину в условиях стационара одной из столичных больниц, И.Горина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Сегодня лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что оппозиция не имеет никакого отношения к инциденту во время вчерашней акции возле Верховной Рады, в результате которого пострадали женщины - народные депутаты.

«Мы не имеем отношения к этому инциденту, а по-человечески мне просто досадно, когда на женщин поднимают руку. Я думаю, что этих людей нужно найти и наказать за это», - сказал он.

В то же время А.Яценюк отметил, что ни разу во время акций оппозиции еще не было подобных инцидентов.