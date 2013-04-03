Суд продолжил рассмотрение кассации Луценко: экс-министр объясняет

Коллегия судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел продолжила сегодня рассмотрение кассационной жалобы на приговор экс-министру внутренних дел Юрию Луценко о лишении его свободы на 4 года за совершение должностных преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, в данное время Ю.Луценко продолжает давать начатые вчера объяснения в поддержку кассации.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был арестован в декабре 2010 года. Генпрокуратура обвинила его в превышении полномочий: Ю.Луценко инкриминировали незаконное принятие на работу в милицию своего личного водителя, предоставление ему государственной квартиры и начисление пенсии, а также слишком пышное празднование Дня милиции в пик экономического кризиса в 2009 году.

Печерский районный суд Киева 27 февраля 2012 года приговорил Ю.Луценко к 4 годам заключения с конфискацией имущества.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

Ю.Луценко отбывает наказание в Менской колонии в Черниговской области.