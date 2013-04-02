Кассацию Луценко отложили до завтра

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отложил до 3 апреля, до 10.00 рассмотрение кассационной жалобы на приговор экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал председательствующий в судебном процессе судья Сергей Слинько после того, как Ю.Луценко завершил дачу объяснений по первому эпизоду уголовного дела - трудоустройству в МВД своим водителем Леонида Приступлюка.

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