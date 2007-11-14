Мартынюк и Зварич снова пролетели

Представитель Блока Литвина Игорь ШАРОВ предложил кандидатуру представителя Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА на должность председателя Подготовительной группы по организации первого заседания Верховной Рады VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила член Подготовительной группы от Партии регионов Анна ГЕРМАН.

По ее словам, сейчас объявлен 15-минутный перерыв в работе группы.

Как сообщила А.ГЕРМАН, сегодня снова были проголосованы кандидатуры Адама МАРТЫНЮКА и Романа ЗВАРИЧА на должность председателя группы, но ни одна из них не набрала большинства.

Она отметила, что после этого И.ШАРОВ предложил кандидатуру А.ЕФРЕМОВА, и после перерыва возможно голосование по этой кандидатуре.