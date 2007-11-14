Мартынюк и Зварич снова пролетели
15:54, 14 ноября 2007Политика
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Шаров предложил Ефремова
|Игор Шаров
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила член Подготовительной группы от Партии регионов Анна ГЕРМАН.
По ее словам, сейчас объявлен 15-минутный перерыв в работе группы.
Как сообщила А.ГЕРМАН, сегодня снова были проголосованы кандидатуры Адама МАРТЫНЮКА и Романа ЗВАРИЧА на должность председателя группы, но ни одна из них не набрала большинства.
Она отметила, что после этого И.ШАРОВ предложил кандидатуру А.ЕФРЕМОВА, и после перерыва возможно голосование по этой кандидатуре.
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