СБУ будет контролировать Северодонецк-2

Служба безопасности Украины принимает меры, направленные на недопущение повторения сепаратистских проявлений, которые наблюдались 3 года назад на съезде в Северодонецке Луганской области.

Как сообщила сегодня журналистам начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО, в ведомстве создана специальная группа опытных специалистов высокого уровня, которая уже выехала в Луганскую область с целью безотлагательного предпринятия предусмотренных законами мер с целью недопущения проявлений и посягательств на территориальную целостность и конституционный строй в государстве.

Как напомнила М.ОСТАПЕНКО, недавно представитель отдельных политических сил заявили о намерении провести в январе-феврале следующего года в Северодонецке съезд депутатов всех уровней, на котором планируется рассмотреть гуманитарные проблемы и особенно проблему русского языка в Украине, а также националистические проявления.

«Мы уверены, что вместе с Генпрокуратурой и Минюстом у государства имеются все возможности не допустить политической по своему характеру провокации подобно имевшей имела место в ноябре 2004 года в Северодонецке», - сказала она.

По словам М.ОСТАПЕНКО, все материалы, которые будут собраны этой группой, будут проработаны во взаимодействии с Генпрокуратурой, в том числе и относительно возможности пересмотра решения о закрытии уголовного дела в отношении сепаратистских проявлений во время проведения съезда депутатов всех уровней Юго-Восточного региона три года назад.

Справка УНИАН. 28 ноября 2004 года в городе Северодонецке Луганской области состоялся съезд депутатов и государственных служащих разных уровней восточных, южных и некоторых других областей Украины. На этом собрании в выступлениях руководителей государственных администраций, председателей областных советов Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской и других областей, народных депутатов Украины раздавались призывы о нарушении суверенитета, территориальной целостности Украины, ее раскола и образования отдельных территориальных объединений.

13 ноября с.г. председатель Луганского областного совета Валерий ГОЛЕНКО сообщил, что второй съезд депутатов всех уровней, на который предложено вынести гуманитарные и языковые вопросы, ориентировочно, состоится в январе-феврале следующего года в Северодонецке.

В этот же день Раиса БОГАТЫРЕВА в интервью журналистам заявила, что Партия регионов не принимала решения о проведении съезда в Северодонецке, это инициатива Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО. По ее словам, В.Колесниченко как народный депутат Украины имеет право инициировать проведение такого съезда.