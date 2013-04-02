Томенко оценил креативность Партии регионов

Народный депутат от “Батькивщины” Николай Томенко не исключает блокирования Верховной Рады.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос, существуют ли в оппозиции соответствующие настроения.

“Есть настроения. Если не будет отменена пенсионная реформа, если не будут назначены выборы в Киеве, если ни один законопроект не пройдет, то мы просто не можем сидеть и молчать. Очевидно, будут какие-то действия, возможно, и блокирование”, - отметил он.

По словам Н.Томенко, в зависимости от того, как будут проголосованы вышеупомянутые вопросы, “мы дальше будем думать, что делать нам: работать, брать перерыв, убеждать вернуться к этим вопросам”.

В то же время, по его мнению, цель акции за евроинтеграцию, которая сегодня проходит у стен Верховной Рады, - не дать оппозиции возможности нормально провести собственную акцию.

“Те молодые люди из ПТУ, которые здесь с 7-и утра стоят, у них идея очень простая. Я считаю, что Партия регионов креативно подходит к вопросу. Они не поставили этих “пэтэушников” с плакатами против выборов в Киеве, а поставили за евроинтеграционный выбор”, - сказал он.