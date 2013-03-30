Тягнибок рассказал, почему у Черновцов и Киева до сих пор нет мэров

Об этом сказал лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок во время акции «Вставай, Украина!» в Черновцах, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Он подчеркнул, что оба города не имеют городских голов, а выборы уже 2 года не назначаются. «Власть боится выбора народа и боится потерять контроль не только над городами, но и над всей Украиной. Сейчас бандиты из Партии регионов по-шулерски пытаются до конца уничтожить местное самоуправление в столице и во что бы то ни стало отложить выборы подальше от конституционного срока – июня 2013 года. Они хотят перенести рассмотрение этого вопроса в Верховной Раде со 2 на 4 апреля. Однако возмущенные киевляне не будут ожидать. Уверен, что в случае, если и буковинцы, и киевляне продемонстрируют свою волю – власть не сможет провернуть ни один свой шулерский план», - заявил О.Тягнибок.

Он также отметил то, что ряды оппозиции едины. «Об этом свидетельствуют многотысячные акции протеста, на которые выходят представители и «Свободы», и «Батькивщины», и «УДАРа». «Только наши совместные усилия, а также постоянный контакт с обществом является залогом успеха всеукраинской кампании «Вставай, Украина!», - заявил О.Тягнибок и подчеркнул необходимость начала коренных изменений в системе власти и в обществе.

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Участники акции, которая проходит в Черновцах, вышли на улице с лозунгами: «Банду долой!», «Мы – на своей, Богом данной земле!», «Бандитам – тюрьмы!», «Черновцам – городского голову!» и другими.