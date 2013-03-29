Экспертов тревожат темпы, которыми Украина идет к безвизовому режиму с ЕС

Эксперты общественной организации «Европа без барьеров» выражают обеспокоенность темпом выполнения задач, предусмотренных Планом действий по визовой либерализации Украина-ЕС, и качеством отдельных законов, являющихся необходимым условием для установления симметричного безвизового режима между Украиной и ЕС.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: "Движение к безвизовому режиму с ЕС: где сегодня Украина?" сказал научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества, ведущий эксперт общественной инициативы «Европа без барьеров» Александр Сушко.

«Сегодня очевидно, что процесс принятия законодательных актов слишком затянулся. Украина уже почти 2,5 года выполняет первую законодательную фазу. За это время соседняя Молдова уже свыше полгода как справилась с первой фазой и сейчас выполняет вторую - имплементационную фазу, опережая Украину на пути к безвизовому режиму», - сказал он.

А.Сушко напомнил, что Украина уже прошла два отчета Европейской комиссии о выполнении Плана действий по визовой либерализации, последний из которых был год назад и отметил существенный прогресс Украины во многих сферах, однако недостаточный для того, чтобы говорить о второй фазе.

По его словам, ожидалось, что третий отчет Европейской комиссии будет летом-осенью, потом это событие отложилось из-за того, что и Украина со своей стороны не была готова представить окончательный третий отчет о выполнении всего объема обязательств в рамках Плана действий по визовой либерализации.

«Поскольку нет с украинской стороны окончательного отчета, то и Еврокомиссия не дает хода третьему отчету, потому что он должен быть окончательным и содержать в себе рекомендацию о переходе ко второй имплементационной фазе», - сказал А.Сушко.

В свою очередь председатель общественной инициативы «Европа без барьеров» Ирина Сушко отметила, что существует реальная возможность зафиксировать переход Украины ко второй фазе выполнения Плана действий во время саммита «Восточного партнерства», запланированного на 25-26 ноября этого года в Вильнюсе.

Она отметила, что предпосылкой для такого развития событий является ускорение принятия Украиной законов и подзаконных актов, которые еще остаются непринятыми в рамках первой фазы, и передача стороне ЕС окончательного третьего национального отчета о выполнении Плана действий, который должен засвидетельствовать выполнение Украиной всех критериев первой фазы.

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«Как показывает опыт, Европейская комиссия будет требовать 2-3 месяца для подготовки собственного отчета о прогрессе Украины в выполнении Плана действий, поэтому для достижения успеха на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» национальный отчет Украины должен быть передан ЕС в конце мая - в начале июня этого года», - сказала И.Сушко.

Она также подчеркнула, что для ускорения выполнения Плана действий эксперты обращаются к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой безотлагательно одобрить Стратегию защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства, внесенную правительством, и дать последнему поручение подготовить соответствующий план мер по ее реализации.

Кроме того, эксперты просят Кабинет министров Украины безотлагательно начать подготовку Плана мер по предотвращению и противодействию дискриминации в Украине, привлекая к этому процессу представителей общественности и экспертов международных организаций.