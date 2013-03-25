Упрощение виз с Украиной Европарламент рассмотрит в апреле

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, этот вопрос предварительно внесен в повестку дня сессии Европарламента, которая состоится с 15 по 18 апреля в Страсбурге.

Как сообщал УНИАН, 22 марта 2013 года Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз с ЕС.

Ранее, 21 февраля с. г., Комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента поддержал дальнейшее упрощение визового режима с Украиной. За проект доклада Клода Мореса (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Великобритания) проголосовали 39 членов Комитета, против – 3, воздержались – 6.

22 января Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента дал согласие на поддержку Соглашения о внесении изменений в соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз. Украина и ЕС подписали соглашение о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейскими Сообществами об упрощении оформления виз 23 июля 2012 года.

Изменения предусматривают дальнейшее упрощение в требованиях по предоставлению документов при подаче заявок на визы для журналистов и водителей международных грузовых и пассажирских перевозок, а также упрощение для технического персонала, сопровождающего журналистов, близких родных граждан одной из стран ЕС, сопровождающих лиц, которые путешествуют с целью решения медицинских проблем, представителей гражданского общества, которые направляются для участия в семинарах, тренингах и т. п., лиц, едущих для участия в международных выставках симпозиумах и семинарах, а также представителей религиозных организаций, участвующих в официальных трансграничных программах сотрудничества ЕС.

Новые договоренности также предусматривают более четкое определение, кому, когда и на какой период должны выдаваться многократные визы.

Так, многократные визы сроком действия 5 лет должны выдаваться членам национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и Высших судов, постоянным представителям официальных делегаций, представляющим Украину на встречах, консультациях и переговорах, партнерам, женам, детям и родителям граждан Украины, которые легально проживают на территории стран ЕС, а также бизнесменам, регулярно посещающим Европу с целью бизнеса.

Кроме того, новые изменения предусматривают, что 5-летние многократные визы должны предоставляться национальным и региональным прокурорам, их заместителям, женам, детям и родителям, посещающим граждан ЕС, проживающих на территории страны гражданства, а также представителям технического персонала, обслуживающим журналистов.

Многократные визы сроком действия в один год должны предоставляться водителям, осуществляющим международные грузовые или транспортные перевозки, персоналу международных поездов, лицам, участвующим в научных, культурных и спортивных событиях, участникам международных спортивных соревнований, представителям гражданского общества, которые часто путешествуют в страны-члены ЕС с целью участия в семинарах и конференциях, лицам, участвующим в международных выставках и конференциях, представителям религиозных организаций.

Документ также предусматривает возможность безвизовых путешествий для владельцев биометрических служебных паспортов на период до 90 дней в течение 180 дней.