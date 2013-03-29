В «Батькивщине» ждут провокаций во время сегодняшней акции в Тернополе

Председатель Тернопольской областной организации ВО «Батькивщина», народный депутат Василий Деревляный опровергает информацию о предоставлении людям средств за участие в сегодняшней акции оппозиции «Вставай Украина!».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в прямом эфире на Тернопольском областном государственном телевидении.

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«Местные, да и не только, интернет-СМИ уже успели распространить информацию, вроде бы, оппозиционные партии скупают студентов, чтобы те на акции были знаменосцами. Я категорически заявляю: партия «Батькивщина» никогда никого не покупала. У нас достаточно своих членов партии, которые могут гордо нести флаг «Батькивщины», исходя из своих убеждений, а не за деньги. Но я знаю другую информацию: власть сейчас покупает десятки студентов, делает для них наши оппозиционные флаги, и завтра они в сопровождении «нужных журналистов» будут произносить соответствующие провокационные заявления. Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди не имеют никакого отношения к нашей партии», – заявил В.Деревляный.

Он также заметил, что 27 марта облгосадминистрация обратилась в суд с целью запрещения проведения в Тернополе акции «Вставай Украина!».

«В результате несколькочасового обсуждения Тернопольский административный суд не запретил проведение акции, а вынес запрет на проведение протестных акций у зданий госучреждений. Фактически, суд запретил то, чего оппозиционеры и не планировали. Завтра в Тернополь планируют приехать все лидеры оппозиции. И как бы власть не пыталась убедить общественность - что среди наших лидеров нет единства, а также, что, якобы, акцию «Вставай Украина!» запретили – я в который раз повторяю: акция состоится», – подчеркнул В.Деревляный.

Как сообщал УНИАН, 27 марта ВО «Свобода» обвинила Тернопольскую облгосадминистрацию в намерении запретить проведение в Тернополе акции «Вставай Украина!». В то же время в ТОГА объяснили, что запретить хотят не проведение шествия или митинга, а возможное блокирование государственных учреждений.

Суд удовлетворил иск частично, запретив участникам акции протеста «Вставай Украина!» блокировать помещение Тернопольской ОГА, а также управлений СБУ, милиции и областной прокуратуры.

Всеукраинская акция протеста "Вставай Украина!" состоится в Тернополе сегодня. По данным организаторов, в акции примут участие лидеры трех парламентских оппозиционных фракций Олег Тягнибок, Арсений Яценюк и Виталий Кличко.

Мероприятие начнется в 16.00 пешим маршем от символической могилы воинов УПА, расположенной на проспекте Степана Бандеры. А в 17.00 на площади возле памятника С.Бандеры напротив облгосадминистрации состоится вече.